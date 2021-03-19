Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşları Kovid-19 kurallarına karşı uyardı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış gözlendiğini bildirdi.

Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Trabzon'da vakaların arttığını belirterek, vatandaşların Kovid-19 kurallarına uymaları gerektiğini ifade etti.

Paylaşımında Ustaoğlu, "Değerli hemşehrilerim, son vaka artışlarımızın en önemli nedenleri yakınlarla temas, ev oturmaları, ilimize dışarıdan gelenler, cenazelerde kurallara uymamak. Lütfen bu konularda daha dikkatli olalım. Kurallara uyalım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk