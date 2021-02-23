Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu Açıklaması
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Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu Açıklaması

23.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:56
Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu Açıklaması

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle vatandaşları uyararak, normalleşme sürecinin geciktirilmemesi için açık ve kapalı tüm alanlarda maske ve mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle vatandaşları uyararak, normalleşme sürecinin geciktirilmemesi için açık ve kapalı tüm alanlarda maske ve mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ile kentin en işlek bölgelerinden Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamındaki denetimlere katıldı.

Ustaoğlu, tedbirlere uyulması noktasında vatandaşlar ile esnaftan duyarlılık beklediğini dile getirdi.

Ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ustaoğlu, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle vatandaşları uyararak, "Sevgili Trabzonlular, ilimizdeki vaka sayıları, normalleşme sürecini geciktirmesin. Açık, kapalı her alanda maske ve mesafeye dikkat edelim. Trabzon için lütfen ortak sorumluluk üstlenelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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