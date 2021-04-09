Trabzon Valisi Ustaoğlu, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, ülkenin huzur ve güvenliği için adalet, sabır ve hoşgörü ile görevini yerine getirme gayretinde olan Polis Teşkilatının başarıları ile onurlandıklarını, iç ve dış düşmanlara karşı sağlam duruşu ile de millete daima gurur verdiklerini belirtti.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını sakınmadan görevlerini ifa eden tüm emniyet mensuplarının zorluğu ölçüsünde de şerefli bu görevlerini sonsuz bir vatan ve millet sevgisiyle yerine getirdiklerini bildiklerini vurgulayan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Köklü bir tarihe sahip olan Polis Teşkilatımız, kuruluşundan bugüne milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanmıştır. Büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, 176 yıldır misyon ve vizyonunu geliştirerek gücünü arttırmaya devam etmektedir. Huzur ve asayişi temin etmek, suçu önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren emniyet mensuplarımızın milletimizin ilgi ve destekleriyle gücüne güç katacağına inancımız tamdır."

Ustaoğlu, devletin bekası ve milletin refahı için toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Başta bu aziz görevi yerine getirirken görev başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazi ve emeklileri de minnetle anarken, halen bu ulvi görevi yerine getiren Polis Teşkilatı mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı