Trabzon Valisi Ustaoğlu, restorasyonu süren Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, restorasyonu devam eden Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, restorasyonu devam eden Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile 2018 yılından beri restorasyon çalışmaları devam eden Ortahisar ilçesine bağlı Ayasofya Mahallesi'ndeki Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti.

Cami, kule yapısı ve çevre düzenleme çalışmaları hakkında Trabzon Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık'tan bilgi alan Ustaoğlu, eserin bahçesinde de incelemelerde bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Koruma Kurulu onaylı restorasyon projesinin haziran sonunda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA