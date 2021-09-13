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Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun babası vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun babası vefat etti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun Düzce'de ikamet eden babası Temel Ustaoğlu hayatını kaybetti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun Düzce'de ikamet eden babası Temel Ustaoğlu hayatını kaybetti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde yaşayan babası Temel Ustaoğlu hayatını kaybetti. Temel Ustaoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecek. - DÜZCE

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Haber: Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun babası vefat etti - Haberler
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