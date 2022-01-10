Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan TGC'ye ziyaret

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyetini (TGC) ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, TGC Başkanı Ersen Küçük ve gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Gazetecilik mesleğinin oldukça riskli bir görev olduğunu belirten Ustaoğlu, "Sizlerle kader birliği yapıyoruz, yaklaşık 4 yıldır burada görev yapıyorum, gerçekten güzel bir uyum içinde bir dönemi hep birlikte geçirdik." dedi.

Ustaoğlu, 10 Ocak tarihinin aynı zamanda İdareciler Günü olduğunu da ifade ederek, "Her iki meslek grubu da meşakkatleri olan meslek grupları ve birçok ortak paydaları, birbirleriyle iletişimi en fazla olan meslek grupları. İdarecilikteki meslek anlayışımızda da en fazla beraber ve iletişimde bulunduğumuz camiaların başında da gazetecilerimiz geliyor. " dedi.

Doğru habere ulaşma noktasında gazetecilerin çok önemli bir misyon ifa ettiğini dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler de mesai mefhumu olmayan meslek grubundasınız, mülkü idare de mesai mefhumu olmayan meslek grubunda, yani olaylar randevu ile başınıza gelmiyor, yaşamış olduğunuz ani olaylar ve ilk bilgi sahibi olması gereken durumlardaki müdahale etmesi gereken idareciler oluyor ve sizler de bu konuda bizim doğru habere ulaşmamız noktasında yakınımızda en güçlü paydaşlarımızın başında da gazetecilerimiz geliyor. "

TGC Başkanı Küçük de gazetecilerin her koşulda doğru ve hızlı haber vermek için mücadele verdiğini ifade ederek, Ustaoğlu'nun İdareciler Günü'nü kutladı.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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