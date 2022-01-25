Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan kar yağışı uyarısı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, vatandaşları yoğun kar yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşerilerim, bu gece saatlerinden itibaren ilimizin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelinebilecek çığ riski, buzlanma, don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve duyarlı olalım." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü de sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.