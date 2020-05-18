Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı
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Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı
18.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:08

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, mübarek Ramazan-ı Şerif'in uğurlamaya hazırlanılan şu günlerde, yüce Yaradanın "Bin aydan daha hayırlı" mesajıyla inanan kullarının kurtuluşuna bir kez daha fırsat sunduğu Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Bu yıl ramazanı da içerisine alan dönemde, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla kandillerin, teravih namazlarının ve diğer ibadetlerin cemaat şeklinde ihya edilememesinin burukluğunun yaşandığını ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Allah'ın izni ve bu özel gece vesilesiyle inşallah bu sıkıntılı süreçten tez zamanda kurtulacak, hem günlük yaşantımızı hem de ibadetlerimizi olması gerektiği gibi sürdürebileceğiz. Elbette normalleşme dediğimiz tablonun bir an önce sağlanması, alınan tedbirlere uymak, önce kendimizin ve sevdiklerimizin, sonra da tüm toplumun sağlığını düşünerek, inancımız gereği başkalarının haklarını da gözeterek hareket etmekten geçiyor. Allah'ın yardımı ve biraz daha sabırla özlediğimiz günlere kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle insanlığın kurtuluş rehberi, her devre eşsiz bir yol gösterici olarak gönderilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başlandığı bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, kıymetli Trabzonlu hemşehrilerim başta olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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