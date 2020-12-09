Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabulünün 72'nci yılının kutlandığını belirtti.

Türkiye'nin, insanların hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bildirgeye ilk imza atan ülkelerden biri olduğunu anımsatan Ustaoğlu, bunun gururu ile tarih boyunca farklı kültürlere ve dinlere kucak açarak, dünya barışına önemli katkılar sağlayan Türkiye'nin bu konudaki duyarlılığını da her zaman ortaya koyduğunu vurguladı.

Ustaoğlu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi belgelerin birçok ülke tarafından kabul edilmesine rağmen, dünyanın birçok yerinde devam eden savaşlarda ve açlığın pençesinde kıvranan milyonlarca insan için en temel hak olan yaşam hakkı başta olmak üzere birçok insan hakkı ihlali yaşandığının altını çizdi.

Yaşanan bu insan hakkı ihlallerinin, yapılan kutlamaların ve söylenen yaldızlı sözlerin göstermelik olduğu izlenimi uyandırdığına dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Oysa bugün Türkiye, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan milyonlarca sığınmacıya kucak açarak bağrına basmış ve yardımlarını da fazlasıyla yapmaktadır. Elbette ki ülkemiz bunu insanlık görevi olarak yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Bu vesileyle insanlık sevgisini öne alan, insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir dünyada nice insan hakları günleri yaşamak temennisi ile vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay