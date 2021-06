Trabzon Valisi Ustaoğlu: Kentte 551 bin kişi aşılandı

TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte 551 bin civarında kişinin aşılandığını belirterek, "Hayde Trabzon kollarımızı sıvayalım aşımızı olalım. Aşımızı olarak bu yazı hep birlikte güzel bir şekilde geçirelim" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca ülke genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanması kararı alınmasının ardından, Trabzon'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Alanı'nda mobil aşılama merkezi kuruldu. Aşı randevusu almayan veya aşı olmaya fırsat bulamayan vatandaşlar, burada kurulan merkeze gelerek aşılarını yaptırıyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, aşılama merkezini ziyaret ederek kentte sürdürülen aşılama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'HEDEFİMİZ 627 BİN'Aşı seferberliği başlattıklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, "Trabzon'umuz her zaman ilkleri başarmış bir şehirdir. Sporda, sanatta öncü olmuş bir şehir. İstiyoruz ki aşıda da öncü olsun. Bugün Trabzon'umuzun tarihi meydanında kurmuş olduğumuz aşı çadırını ziyaret ederek çalışmaları yerinde görmek istedik. Trabzon'da 37 sağlık kuruluşumuzun 406 biriminde aşı hizmeti devam ediyor. Çok yaygın bir şekilde aşılama faaliyetini sürdürüyoruz. Bugün itibari ile ilimizde toplam aşı olan kişi sayısı 551 bindir. Bunun birinci doz aşı olan kişi sayışımız 362 bin. Her iki dozu olan vatandaş sayımızda 189 bin 921. 18 yaş ve üzeri tamamen aşı kapsamına alındı. Bizim toplamda hedefimiz 627 bin. Bizim şu ana kadar 18 yaş ve üzeri toplam aşılama oranımız yüzde 30,2 oldu. Bu sayıyı arttırmamız lazım. Özellikle 60 yaş ve üzerinde aşılamada yüzde 80'i geçtik il genelinde. Aşılamada diğer yaş guruplarında da bu oranı yakalama adına yoğun bir aşılama seferberliği başlattık. Temennimiz her şeyde öncülük yapan Trabzon' umunuzun aşılamada da en yüksek oranlara ulaşması. Bu vesile ile 'Hayde Trabzon kollarımızı sıvayalım aşımızı olalım'. Aşımızı olarak bu yazı hep birlikte güzel bir şekilde geçirelim" diye konuştu.'SAĞLIK HER YERDE OLABİLİR'

Aşı merkezinde aşı olmaya gelen Azerbaycan vatandaşı Salih Musayev, "Herkesin aşılanması şart. Aşı olmak bu süreçte çok önemli. Bu hastalığa karşı aşılandığımız ve tedbirlere uyduğumuz taktirde daha güvenli bir şekilde hayatımızı sürdürebiliriz. Trabzon'da böyle bir uygulama yapılması çok güzel. Bugün çadırda aşı olduk. Sağlık her yerde olabilir. İsterseniz, mağarada, isterseniz çadırda. Önemli olan bu hizmeti alabilmek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin