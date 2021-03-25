Trabzon Valisi Ustaoğlu, fabrikalarda Kovid-19 denetimi yaptı
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Trabzon Valisi Ustaoğlu, fabrikalarda Kovid-19 denetimi yaptı

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon Valisi Ustaoğlu, fabrikalarda Kovid-19 denetimi yaptı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalarda denetim yaptı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalarda denetim yaptı.

Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadeleye yönelik oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" genelgesi kapsamında, Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategoride yer alan Trabzon'da fabrikaların denetimi yapılıyor.

Haftalık tematik denetim uygulaması çerçevesinde Vali Ustaoğlu, beraberinde Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Arsin OSB'deki firmaları denetledi.

İşçi ve işverenlerle sohbet eden Ustaoğlu, tedbirleri uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Daha sonra OSB Müdürlüğünü ziyaret eden Ustaoğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'den tedbirlere ilişkin bilgi aldı.

Ustaoğlu, tedbirlere herkesin uyması konusunda hassasiyet beklediklerini vurgulayarak, "Sanayicilerimizin her türlü tedbiri alarak üretime devam ettiklerini görmek bizleri sevindirdi. Şehrimizin sanayisini üreterek ayakta tutmaya çalışan sanayicilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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