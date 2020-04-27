Trabzon Valisi Ustaoğlu doktor Genç'e "geçmiş olsun" temennisinde bulundu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde bir hasta yakınının oksijen tüpüyle saldırdığı doktor Esra Ersöz Genç'e "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde bir hasta yakınının oksijen tüpüyle saldırdığı doktor Esra Ersöz Genç'e "geçmiş olsun" temennisinde bulundu. Vali Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Dün KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde görevi sırasında bir hasta yakınının saldırısına uğrayan Dr. Esra Ersöz Genç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayla ilgili inceleme başlatılmış olup bu menfur olayın sağlık çalışanlarımızın yaşadığı son olumsuzluk olmasını diliyorum." Kaynak: AA