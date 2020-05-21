Trabzon Valisi Ustaoğlu, Arsin OSB'yi ziyaret etti Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki heyetin, Arsin Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ettiği bildirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki heyetin, Arsin Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ettiği bildirildi.

Arsin OSB'den yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile beraberindeki Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Avcı'dan oluşan heyetin, Arsin OSB'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Ustaoğlu ve beraberindeki heyetin, Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dursun Ali Sakarya ile yönetim kurulu üyelerinden Hasan Küçükarslan, Köksal Yavuz, Ali Baştürk, Cengiz Sözen ve Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı tarafından karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Vali Ustaoğlu da üretime, istihdama en fazla ihtiyaç duyulan bir dönem içerisinde olunduğuna dikkat çekti.

En fazla ayakta durması gereken sektörlerin sanayiciler ve iş adamları olduğunu işaret eden Ustaoğlu, "Devletimiz de çıkarttığı teşvik ve destek paketleriyle üreticilerimizin yanında. Bizler de bugün buraya gelerek sektör temsilcilerimizle buluşmak, hal hatır sormak, varsa sıkıntılarını öğrenmek istedik. Bu zor dönemde üretim yapan, istihdama destek olan tüm sanayicilerimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

"Biz üzerimize düşenleri yapıyoruz"

Açıklamada, Erkut Çelebi'nin de şu ifadeleri kullanıldı:

"Biz sanayiciler olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Devletimizin istihdamı, ticareti ve sanayiyi destekleyen teşvikleri sayesinde üretimimize ara vermeden devam ediyoruz. Çalışanlarımızı da en iyi şekilde koruyarak içinde bulunduğumuz süreci en az hasarla atlatmanın gayreti içindeyiz."

Öte yandan açıklamada, Vali Ustaoğlu ve beraberindeki heyetin, çeşitli sektörlerde üretim yapan firmaları ziyaret ederek, firma sahiplerinden ürettikleri ürünler ve pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi aldığı da kaydedildi.

Kaynak: AA