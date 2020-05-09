Trabzon Valisi Ustaoğlu, Anneler Günü'nü kutladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, toplumun bugünü ve yarınları için en önemli kavram olan ailenin temel direğinin merhamet, sevgi ve şefkat timsali anneler olduğunu belirtti.

Annelerin, başlarının tacı olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Annelerimiz, bedenen ve ruhen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesindeki etkin rolleri yanında, milli ve manevi değerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılmasında da büyük sorumluluklar üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Ustaoğlu, annelerin evlatları uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıkları, bilakis ellerinden gelenin hep daha fazlasını paylaşma derdinde olduklarının altını çizerek, şunları kaydeti:

"Kıymetli annelerimizi yılda bir defa, özel anlam yüklenen bir günde değil, özveriyle geçen ömürleri boyunca, her daim saygı ve sevgiyle kucaklamalı, gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu duygularla, üstün meziyetlerle yetiştirdikleri için gözlerini kırpmadan vatan için can veren şehitlerimizin emanetleri başta olmak üzere, ayakları altına cennet serilen tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, saygı ve muhabbetlerimi sunarım."

Kaynak: AA