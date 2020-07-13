Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA Trabzon Bölge Müdürü Sel'i kabul etti Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'i kabul etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'i kabul etti.

Vali Ustaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Zafer Sel de Vali Ustaoğlu'na AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA