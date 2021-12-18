Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ustaoğlu, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları inceledi, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'den bilgi aldı.

Ustaoğlu, haber de Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşamda Johannes P. Christo'nun "Hayvanların can dostu", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

Üç kategoride beğendiği fotoğrafları değerlendiren Ustaoğlu, gazetecilerin gece gündüz demeden canları pahasına görev yaptıklarını belirterek, yılın fotoğraf oylamasında eserleriyle yer alan AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

Ustaoğlu, fotoğraflarla verilen mesajların toplum için önemli bir farkındalık oluşturduğunu vurgulayarak "Toplumumuzun duyarlılığı ve hassasiyetinin ön planda tutulduğu fotoğraflar önemli anlamlar ifade ediyor. Bir anda olaylar karşısında flaşa basmanızla dünyayı da ayağa kaldırabilirsiniz." dedi.

Fotoğraflarla verilen mesajların insanlığa tekrar barış ve huzur getireceğine inandığını dile getiren Ustaoğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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