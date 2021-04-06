Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Ustaoğlu, Bölge Müdürü Zafer Sel'e tebriklerini iletti.

Vali Ustaoğlu, 101 yıl önce Milli Mücadeleyi Anadolu'ya ve dünyaya anlatmak amacıyla kurulan AA'nın devletin ve milletin sesini dünyanın her köşesine duyurmaya devam ettiğini söyledi.

Doğru haberin kaynağı AA'nın 101. yılında yöneticilerini ve personelini tebrik eden Ustaoğlu, başarılı çalışmalar diledi.

AA Bölge Müdürü Zafer Sel de ziyareti dolayısıyla Vali Ustaoğlu'na teşekkür ederek AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı