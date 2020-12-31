Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan yeni yıl mesajı
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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan yeni yıl mesajı

31.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:03
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı.

Vali Ustaoğlu, mesajında, 2020 yılının asırlardır görülmemiş şekilde yayılan salgın nedeniyle tüm insanlık adına tehdit, panik, korku ve umutsuzluk gibi bir çok olumsuz duygu ile geçtiğini belirtti.

Herkesin yeni yılı büyük umutlarla ve heyecanla bekler hale geldiğini ifade eden Ustaoğlu, "Uzak Doğu'dan Avrupa'ya ve Amerika'ya sıçrayan salgının kış ve bahar aylarını kapsayan ilk dalgası, çok şükür ki ülkemizde büyük çaplı kayıplara neden olmadan, devletimizin aldığı önlemlerle kontrol altına alındı. İkinci dalga olarak nitelendirilen yaz ve sonbahar döneminde de büyük sıkıntılar yaşamamıza rağmen, sağlık sistemimizin ve altyapımızın gücüne, devletimizin, sağlık çalışanlarımızın ve diğer paydaşların gayretleri eklendiğinde, günden güne daha iyimser bir tablo ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs salgını dışında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de acı ve tatlı pek çok olay yaşandığına değinen Ustaoğlu, Trabzon ve bölgeyi etkileyen sel felaketleri ile yangınların içlerini acıttığını vurguladı.

Elazığ, Malatya ve İzmir'de meydana gelen depremlerde pek çok insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşanan afetlerin hemen ardından, devletimizin süratli müdahaleleri ve olabildiğince kısa sürede başlatılan yara sarma çalışmaları, milletimizin her bir ferdinin zor günde ortaya koyduğu o eşsiz birlik-beraberlik ve dayanışma örnekleri, arama-kurtarma ekiplerimizin ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri. Üzücü hadiseleri takiben yaşanan bu anlar gönül bağımızın sağlamlığını ve birbirimize olan inancımızı bir kez daha kanıtlamış, acılarımızı bir nebze de olsa hafifletmiş, nihayetinde '2020'ye dair unutulmazlar' arasına girmiştir. Bu duygularla 2021 yılında başta tüm insanlığın kısa sürede koronavirüs salgınından kurtulmasını, dünyada barışın ve huzurun hakim olmasını, birliğimizin ve dayanışmamızın sürmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor, Trabzonlu hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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