Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:58
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AA'nın

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Ustaoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Band Karani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçen Vali Ustaoğlu, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Ustaoğlu, Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıl içerisinde muhabirlerin yurt içi ve yurt dışında çektikleri fotoğraflara oy vermekte oldukça zorlandım. Bizlere 2020 yılını fotoğraflarla anlattı. Anadolu Ajansını ve muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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