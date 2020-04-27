Trabzon Valiliğinden Ayasofya Cami çevresine ilişkin açıklama Trabzon Valiliği, Ayasofya Cami çevresi hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Trabzon Valiliği, Ayasofya Cami çevresi hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada "Trabzon Ayasofya'nın bahçesi betonlaştı" başlıklı haberler yer aldığı belirtildi.

Haberlerde Ayasofya'nın bahçesinde betondan yapıldığı iddia edilen yürüme yollarının, doğal taş malzemeden yapıldığı, bu malzemenin dünyanın her yerindeki restorasyonlarda kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "Bununla birlikte Ayasofya çevresindeki yürüyüş yolları sadece 90 metrekarelik bir metraj fazlasıyla yeniden düzenlenmektedir. Restorasyonla Ayasofya Cami çevresindeki yeşil alanların yok edildiği iddiası ise doğru değildir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ayasofya çevresindeki yeşil alanların korunduğu projenin sonunda bitkilendirme çalışmasıyla gerçek görüntünün ortaya çıkacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Restorasyonla yapıda özgün cami kullanımı yeniden sağlanırken önceki dönem izlerini barındıran tüm detaylar azami dikkatle korunmaktadır. Proje ve uygulaması Vakıflar Genel Müdürlüğünce alanının yetkin uzmanlarından oluşan danışma ve bilim kurullarının denetimi ve Trabzon Koruma Kurulunun onayı ile titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA