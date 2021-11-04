Trabzon Valiliği yaylalarda erzak bırakılmaması uyarısı yaptı - Haberler
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Trabzon Valiliği yaylalarda erzak bırakılmaması uyarısı yaptı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon Valiliği yaylalarda erzak bırakılmaması uyarısı yaptı

Trabzon Valiliği, yayla evlerinde erzak ve malzeme bırakılmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Trabzon Valiliği, yayla evlerinde erzak ve malzeme bırakılmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgenin coğrafi özelliği sebebiyle yaylalarda tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapan vatandaşlar tarafından yayla evlerinin yaygın şekilde kullanıldığı belirtildi.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte yayla evlerinin kullanımına son verilerek bahar aylarına kadar kullanılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bahar döneminde yeniden kullanılacak olması nedeniyle bu evlerde çeşitli yaşamsal erzak, malzemeler bırakılmaktadır. Çeşitli maksatlarla gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının önüne geçilebilmesi için oba ve yaylalarda herhangi bir malzeme bırakılmaması hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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