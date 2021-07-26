Trabzon Valiliği vatandaşları şiddetli yağışlara karşı uyardı
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Trabzon Valiliği vatandaşları şiddetli yağışlara karşı uyardı

Trabzon Valiliği vatandaşları şiddetli yağışlara karşı uyardı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Valiliği, vatandaşları sel ve heyelanlara karşı uyararak, gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Trabzon Valiliği, vatandaşları sel ve heyelanlara karşı uyararak, gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 27 Temmuz 2021 tarihinde ilimiz genelinde meydana gelebilecek yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz, çevrenizdekileri uyarınız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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