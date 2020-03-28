Trabzon Valiliği şehirlerarası otobüs yolculuğu yapacaklar için uyardı Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde şehirlerarası otobüs seyahatleri Valiliklerin iznine bağlanırken, konuyla ilgili Trabzon Valiliği bir açıklama yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde şehirlerarası otobüs seyahatleri Valiliklerin iznine bağlanırken, konuyla ilgili Trabzon Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tüm vatandaşların bulunduğu şehirde kalması esas olmakla birlikte doktor kararıyla sevki uygun görülenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastası olanlar, (anne, baba, çocuk, kayınvalide, kayınpeder), son 15 gün içerisinde geldiği yerde kalacak yeri bulunmayanlar 28.03.2020 Cumartesi, saat 17: 00'den itibaren otogarlarda görev yapacak olan 'Seyahat İzin Kurulu'undan alacakları, 'Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesiyle seyahatlerini yapabileceklerdir" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA