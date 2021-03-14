Trabzon Valiliği'nden 'Evde kal, hedef mavi kategori' paylaşımı

Trabzon Valiliği'nden 'Evde kal, hedef mavi kategori' paylaşımıSAĞLIK Bakanlığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon'da, valilik paylaştığı cadde ve sokakların boş görüntüleri ile 'Evde kal Trabzon, hedef mavi kategori'...

Trabzon Valiliği'nden 'Evde kal, hedef mavi kategori' paylaşımı

SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon'da, valilik paylaştığı cadde ve sokakların boş görüntüleri ile 'Evde kal Trabzon, hedef mavi kategori' mesajı verdi.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen ?Çok yüksek riskli iller? arasında olan Trabzon'da valilik vatandaşlara çağrılarda bulundu. Valilik paylaştığı cadde ve sokakların boş drone görüntüleri ile 'Evde kal Trabzon, hedef mavi kategori' mesajı verdi.

Kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan üst düzey tedbirlerle vaka artışlarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Trabzon alınan tedbirlerle son haftada en hızlı vaka azalışının yaşandığı kent olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı