Trabzon Valiliği artan Kovid-19 vakaları nedeniyle vatandaşları uyardı Açıklaması
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Trabzon Valiliği artan Kovid-19 vakaları nedeniyle vatandaşları uyardı Açıklaması

17.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:08
Trabzon Valiliği artan Kovid-19 vakaları nedeniyle vatandaşları uyardı Açıklaması

Trabzon Valiliği, kış mevsimi dolayısıyla kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildiği bu süreçte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evlerde misafir kabul edilmesine, apartman ve sitelerde mevlit, taziye, gün ve nişan gibi organizasyonların yapılmasına...

Trabzon Valiliği, kış mevsimi dolayısıyla kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildiği bu süreçte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evlerde misafir kabul edilmesine, apartman ve sitelerde mevlit, taziye, gün ve nişan gibi organizasyonların yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon'da son haftalarda Kovid-19 vakalarının tekrar artış gösterdiğine dikkat çekilerek, salgınla mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte, salgının bulaşma ve yayılım hızını arttırdığı göz önüne alındığında, evlerde misafir kabul edilmemesinin büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evlerde gün, mevlit, taziye ve benzeri toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyecektir. Uygulamanın takibi muhtarlar ile apartman ve site yöneticileri tarafından gerçekleştirilecektir. İlimiz genelinde apartman ve sitelere ait olan ortak kullanım alanlarında apartman toplantısı, oturma, gün, doğum günü kutlamaları, nişan, yemek ve kahvaltı gibi hiçbir toplu etkinlik de yapılmayacaktır. Karar, site ve apartman yöneticileri tarafından uygulanacak ve herkesin görebileceği bir yere asılacaktır. Aksi takdirde idari ve adli işlemlerden site ve apartman yöneticileri de sorumlu olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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