Trabzon Uzungöl'ün Muhteşem Manzarasına Seyir Terasından Bakılacak 1

Uzungöl'ün muhteşem manzarasına seyir terasından bakılacak



TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e hakim tepede yapılan, 300 metrekarelik gezinme alanı bulunacak seyir terası projesi tamamlandı. Uzungöl'ü ziyaret edenlerin görsel ihtiyaçlarını karşılamak ve göle hakim noktadan noktadan seyredilmesini sağlamak için çelik konstrüksiyon üzerinde ahşap kaplamayla tasarlanan seyir terasında çevredeki ağaçların yanı sıra doğal yaşamın da korunduğu gözlendi.



Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan ve son günlerde imar kirliği tartışmalarıyla gündemde olan Uzungöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce yapımına başlanana seyir terası inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı. Ziyaretçilerin gölü yüksek bir noktadan görebilme imkanına sahip olabileceği, çelik konstrüksiyon üzerinde ahşap kaplamayla yapılan seyir terasında 300 metrekarelik gezinme alanı sahip.



AĞAÇLARA ÖZEL KORUMA



Uzungöl'ü ziyaret edenlerin görsel ihtiyaçlarını karşılamak ve gölü yüksek bir noktadan seyredilmesini sağlamak için özel çalışmayla tasarlanan seyir terası çalışmalar sırasında çevredeki ağaçların yanı sıra doğal yaşamın da korunduğu dikkat çekti. Göle hakim bir tepeye konuşlandırılan ve zemininde özel ahşap malzemeleri kullanılan terasta yer alan ağaçların çevresi camla çevrilerek korunduğu gözlendi.



'DOĞANIN KORUNMASINA ÖZEN GÖSTERDİK'



Seyir terası projesi çalışmalarında tabiataı korumaya dikkat ettikleri ve bölgede bu tür projelerin süreceğini belirten Doğa Koruma, Milli Parklar Trabzon Şube Müdürü Akif Ümüzer 'Uzungöl Tabiat Parkı'nda tabiata katkı sağlamak amacıyla göle hakim bir noktada geçen yıl planladığımız seyir terasımız tamamlandı. Seyir terasımız, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmekte. Terasımızdaki çalışmalarımızda doğamızı koruyarak hareket ettik, buranın doğaya uyumlu olması özen gösterdik. Görüldüğü üzere ağaçlara zarar vermeden onları da içerisine alacak şekilde terasımızı planladık ve yaptıkö dedi.



UZUNGÖL'E 2'İNCİSİ DE YAPILACAK



Proje sayesinde Uzungöl'ün panoramik olarak görüntülendiğine dikkat çeken Ümüzer, 'Projemiz toplam 561 bin liraya mal oldu. 300 metrekare bir alanı kapsayan terasımızı aynı anda 200 kişi ziyaret edebilecek. Sağlam bir yapı oldu. Buraya gelen ziyaretçiler tabiat parkını panoramik olarak göl ve çevresini görüntülemekte. Güzel bir hizmet oldu kanaatindeyim. Bölgede yaşanan araç trafiği yoğunluğu için de bir dizi önlemlerimizi aldık. Bu bölgede araçlar sıkışmasın diye, gölden buraya özel bir patika yol projesi için çalışmalara başladık. İnşallah bu patika yolumuzu da 2018 yılında tamamlamış olacağız. Uzungöl için 2 seyir terası projemiz vardı. Birini tamamladık. İkinci seyir terasını da 2018'de yapmayı planlıyoruzö diye konuştu.



TELEFERİK PROJESİ BAŞLIYOR



Bölgede sıkça gündeme gelen teleferik projesine ilişkin de konuşan Ümüzer, teleferik projesinde imar planı çalışmalarının ilgili bakanlıkça onaylandığına işaret ederek şöyle dedi Çok heyecan verici bir proje olacağını düşünüyorum. 2013 yılında başlattığımız bir teleferik projemiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca da imar planı onaylanmış durumda. Şu anda teleferiğin yapım projesi hazırlanma aşamasında. 3 bin 540 metre uzunluğundaki bu teleferik projesi inşaatına 2018 yılında başlanacak. 3 istasyon ayağından oluşacak projede ilk önce 2 istasyon arası yapılması planlanıyor. 2019 yılında inşallah 2 istasyon arası hazır olacak



DOĞAYI AVUÇLARINDA HİSSEDİYORSUN



Uzungöl'e ziyaretçilerinden Gürkan Yılmaz, seyir terasından muhteşem doğayı izleme fırsatı bulduklarını söyledi. Bölgeyi ziyaret eden iş adamı Erdoğan Baltacı da 'Allah ülkemizi bütün kötülüklerden korusun. Ülkemiz bir cennet. Burası da ikinci bir cennet. Çok güzel bir hizmet olduö dedi. Diyarbakır'dan bölgeye gelen ve adını Onur olarak tanıtan bir öğrenci de 'İlk kez Trabzon'a ve Uzungöl'e geldim. Ben bu denli muhteşemlik beklemiyordum. Tek akılımı bulandıran soru şu gölün kenarlarında bu kadar yapılaşma olmamalıydı. Eski hali daha muhteşemdi. Teras çok güzel oldu. Bu terastan bakınca doğayı avuçlarının içinde hissediyorsunö ifadelerini kullandı.



UZUNGÖL



Çaykara İlçesi'ne 20 kilometre mesafedeki bin 250 metre yükseklikte yer alan doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına da ev sahipliği yapıyor.