Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı -yıkım sırasında bina çöktü
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Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı -yıkım sırasında bina çöktü

Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (4)YIKIM SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜTrabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapıların yıkımı sırasında, Mustafa Dilmaç'a ait 3 katlı karkas bina, iş makinesinin darbesi sonucu aniden çöktü.

23.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:52
Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı -yıkım sırasında bina çöktü

'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (4)

YIKIM SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜ

'un turizm merkezi Uzungöl'de 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapıların yıkımı sırasında, Mustafa Dilmaç'a ait 3 katlı karkas bina, iş makinesinin darbesi sonucu aniden çöktü. Yapı sahipleri, binalarının yıkımını gözyaşı dökerek, izledi.

Görüntü Bilgisi

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-Binadan görüntüler

-Binanın çökmesi

KAMERA TRABZON-DHA

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı -yıkım sırasında bina çöktü
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