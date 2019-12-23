Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı -yıkım sırasında bina çöktü
Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (4)YIKIM SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜTrabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapıların yıkımı sırasında, Mustafa Dilmaç'a ait 3 katlı karkas bina, iş makinesinin darbesi sonucu aniden çöktü.
Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (4)
YIKIM SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜ
Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapıların yıkımı sırasında, Mustafa Dilmaç'a ait 3 katlı karkas bina, iş makinesinin darbesi sonucu aniden çöktü. Yapı sahipleri, binalarının yıkımını gözyaşı dökerek, izledi.
Görüntü Bilgisi
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-Binadan görüntüler
-Binanın çökmesi
HABER KAMERA TRABZON-DHA