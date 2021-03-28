TRABZON Uzungöl baharda kara teslim oldu
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TRABZON Uzungöl baharda kara teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uzungöl baharda kara teslim olduTRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu.

Uzungöl baharda kara teslim oldu

TRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan doğa harikası turizm merkezi Uzungöl yağan karla beyaza büründü. Turizm merlezinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi aştı. Çam ağaçları ile çevrili gölde seyirlik manzaralar oluştu. Göl kıyısında yürüyüş yapan turistler, karın ve doğanın keyfini çıkardı.

TRABZON Uzungöl baharda kara teslim oldu
TRABZON Uzungöl baharda kara teslim oldu
TRABZON Uzungöl baharda kara teslim oldu
TRABZON Uzungöl baharda kara teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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