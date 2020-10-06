Trabzon ürünleri Highway AVM'de

Trabzon ürünlerini Türkiye'ye tanıtmak için yola çıkan ve Türkiye'nin dört bir köşesini karış karış dolaşan Trabzon Kültür ve Turizm Değerleri Tanıtım ve Satış Tırı, Highway Outlet'te açıldı.