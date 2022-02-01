Trabzon Üniversitesine 50 sözleşmeli personel alınacak - Haberler
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Trabzon Üniversitesine 50 sözleşmeli personel alınacak

AA, Tuğba Yardımcı - Güncel
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Trabzon Üniversitesine 50 sözleşmeli personel alınacak

Trabzon Üniversitesine 50 sözleşmeli personel alınacak.

TRABZON (AA) - Trabzon Üniversitesine 50 sözleşmeli personel alınacak.

Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye, 22 temizlik görevlisi, 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 8 büro personeli, 3 ısıtma işinde çalışacak destek personeli, 2 tekniker, birer de mühendis, programcı ve kütüphaneci alınacak.

Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü mülakat yapılmaksızın, Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P94), Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P93), Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular, 14 Şubat'a kadar Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına yapılabilecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Güvenlik Görevlisi, Trabzon, Lisans, KPSS, Güncel, Haber

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