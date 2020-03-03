Trabzon Üniversitesine 43 sürekli işçi alınacak

03.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:56

Trabzon Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 43 sürekli işçi alınacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektörlüğe bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Kanun'un 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca İŞKUR aracılığı ile belirsiz süreli hizmet akdi ile

sürekli işçi alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda 20 güvenlik görevlisi, 1'i engelli, 1'i de eski hükümlü olmak üzere 18 temizlik görevlisi, 2'si sıhhi tesisatçı, 1'er de elektrikçi, marangoz ve inşaat işlerinden sorumlu toplam 5 bakım onarım görevlisi alınacağı kaydedildi.

Başvuruların 6 Mart Cuma gününe kadar Trabzon İş Kurumu Müdürlüğüne şahsen yapılması gerektiği, kura çekiminin ise 13 Mart Cuma günü 09.00'da Trabzon Üniversitesi Söğütlü Yerleşkesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği aktarıldı.

Kaynak: AA