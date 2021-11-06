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Trabzon Üniversitesine 42 akademisyen alınacak

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Trabzon Üniversitesine 42 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesine 42 akademisyen alınacak.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Trabzon Üniversitesine 42 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İlahiyat ve İletişim fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek.

İlahiyat ve Fatih Eğitim fakültelerine dörder, Spor Bilimleri Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluna ise birer doçent atanacak.

Fatih Eğitim Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulunda üçer, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, İlahiyat ve İletişim fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Çarşıbaşı ve Tonya Meslek Yüksekokullarında da birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Yabancı Diller Yüksekokuluna 5, Şalpazarı Meslek Yüksekokuluna 3, Tonya Meslek Yüksekokuluna ve Rektörlük Örgütüne bağlı Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine birer öğretim görevlisi atanacak.

Ayrıca Fatih Eğitim Fakültesine 5, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine de 3 araştırma görevlisi alınacak.

Başvurular, Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı veya Genel Sekreterlik Yazı İşleri Birimine 19 Kasım 2021'e kadar yapılabilecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri
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