Trabzon Üniversitesine 28 akademisyen alınacak
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Trabzon Üniversitesine 28 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesine 28 akademisyen alınacak
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon Üniversitesine 28 akademisyen alınacak.

Trabzon Üniversitesine 28 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesinde 5, İletişim ve Spor Bilimleri fakültelerinde ise 1'er profesör görevlendirilecek.

Fatih Eğitim Fakültesine 5, Devlet Konservatuvarı, İlahiyat Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluna da 1'er doçent atanacak.

Ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 4, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 3, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tonya Meslek Yüksekokulu, Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Başvurular Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı veya Genel Sekreterlik Yazı İşleri Birimine 3 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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