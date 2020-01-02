02.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:18

Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak.

Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesinde 2, İlahiyat ile Spor Bilimleri fakültelerinde 1'er doçent görevlendirilecek.

İlahiyat ve Spor Bilimleri fakültelerine 4'er, İletişim Fakültesine ise 1 doktor öğretim üyesi atanacak.

Ayrıca, Şalpazarı Meslek Yüksekokuluna 3 öğretim görevlisi, Hukuk Fakültesine 10 araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular 14 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA