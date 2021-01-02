Trabzon Üniversitesine 25 akademisyen alınacak
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Trabzon Üniversitesine 25 akademisyen alınacak

02.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:18
Trabzon Üniversitesine 25 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesine 25 akademisyen alınacak.

Trabzon Üniversitesine 25 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesinde 4, Fatih Eğitim Fakültesi ile Devlet Konservatuvarında 2'şer, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile Spor Bilimleri fakültelerinde birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tonya Meslek Yüksekokuluna 2'şer, Devlet Konservatuvarı ile Rektörlük örgütü bünyesindeki Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne birer öğretim görevlisi atanacak.

Ayrıca, İlahiyat Fakültesine 2, Spor Bilimleri ile Hukuk fakültelerine de birer araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 13 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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