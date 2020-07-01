Trabzon Üniversitesine 10 sözleşmeli personel alınacak Trabzon Üniversitesine 10 sözleşmeli personel alınacak.

Trabzon Üniversitesine 10 sözleşmeli personel alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Lisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın "büro personeli" unvanında 10 personel alınacak.

Açıklamada, 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruların 10 Temmuz Cuma gününe kadar üniversitenin "personelilanbasvuru.trabzon.edu.tr" internet adresinden online yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA