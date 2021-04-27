Trabzon Üniversitesinde yeni 6 bölüm, 15 anabilim dalı ve 2 program açıldı
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Trabzon Üniversitesinde yeni 6 bölüm, 15 anabilim dalı ve 2 program açıldı

Trabzon Üniversitesinde yeni 6 bölüm, 15 anabilim dalı ve 2 program açıldı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon Üniversitesinde 6 bölüm, 15 anabilim dalı ve 2 program daha açıldı.

Trabzon Üniversitesinde 6 bölüm, 15 anabilim dalı ve 2 program daha açıldı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), Rektörlüğün üniversite bünyesinde yeni bölüm, anabilim dalı ve programlar açılmasına ilişkin teklifini değerlendirerek İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 6 yeni bölüm, 15 anabilim dalı ve 2 programın açılmasını uygun gördüğü belirtildi.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun şu ifadelerine de yer verildi:

"Üniversitemizde bir yandan mevcut bölümlerimizin kalitesini ve kapasitesini geliştirmeye yönelik çeşitli uygulamaları hayata geçirirken bir yandan da bünyemize yeni bölüm ve programlar kazandırmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaşanan son gelişmelerin ardından YÖK tarafından tekliflerimiz üzerine açılmasına onay verilen bölüm, anabilim dalı ve programların eğitim öğretime hazır hale gelmesi ve öğrenci alımının gerçekleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Aşıkkutlu, üniversitenin gelişim sürecine önemli katkılar sağlayacağını düşündükleri yeni bölüm, anabilim dalı ve programların başta öğrenciler ve üniversite olmak üzere şehir, bölge ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, bu sevindirici ve memnuniyet verici kararın alınmasında başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve kurul üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılan yeni bölüm, anabilim dalı ve programlar şöyle:

"İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Tarih Bölümü ve bu bölüme bağlı olarak Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı, Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve bu bölüme bağlı Eski Türk Dili Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı. Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü ve bu bölüme bağlı Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Havacılık Yönetimi Bölümü ve bu bölüme bağlı Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ve bu bölüme bağlı İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı. Yabancı Diller Bölümü ve bu bölüme bağlı Yabancı Diller Anabilim Dalı. Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı ile İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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