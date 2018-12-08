Cumhuriyet Davasını Hatırlatarak "Aynı Suçu İşlemeye Talibiz" Diyen Gazetecilik Öğrencisi, Tutuklandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Berivan Bila, sosyal medyada paylaştığı "Gazetecilik bölümü ders 1: Gazetecilik Suç Değildir" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaretten ve terör örgütü DHKP-C ve TİKKO propagandası yapmaktantutuklandı.

TERÖR PROPAGANDASI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

KTÜ'de öğrenim gören Berivan Bila adlı öğrencinin, Twitter üzerinden, terör örgütleri DHKP-C ve TİKKO yanlısı paylaşımlarda bulunarak örgüt propagandası yaptığı tespit edildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek öğrenciyi gözaltına aldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen Berivan Bila, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bahçecik'te bulunan Trabzon E Tipi Kapaşı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İnternet üzerinden "Gazetecilik bölümü ders 1: Gazetecilik Suç Değildir" yazısı yazan Bila, şu ifadelere yer verdi:

'FERMANLARLA İHRAÇ ETSİN'

"Adı lazım değil (çünkü yazınca feci şekilde alınıyor) bir kişi düşünün, kendi çıkarları uğruna cinayet işlemekten çekinmeyen, çalan, kendisine -doğrudan veya dolaylı -karşı çıkan, kanlı iktidarına tehdit olma potansiyeli taşıyan herkesten kurtulmaya çalışsın. Gazetecileri içeriye atsın, birikimli ve nitelikli akademisyenleri egosu nezaretinde çıkardığı fermanlarla işlerinden ihraç etsin. Korkunç değil mi? Evet ne yazık ki bu aralar böyle bir korku filminin içerisindeyiz. Zulmü ve mücadeleyi beraberinde barındıran bir filmdir bu. Bu filmin belki de en cesaret öğeleri barındıran bölümüne yakın zamanda şahit olduk ve olmaya devam ediyoruz."

"AYNI SUÇU İŞLEMEYE TALİBİZ"

Yazının devamında Cumhuriyet gazetesinin davasına değinen Bila, "Sesinizi duyduk. Sizler birilerinin sözlerine kulağınızı tıkamadığınız için cezalandırılmak istiyorsunuz biliyoruz. Biz genç gazeteci adayları da aynı cesaretle aynı suçu işlemeye talibiz. Sansüre karşı yaşamları pahasına mücadele veren gazetecilerin mirasının getirdiği bir sorumluluk var üzerimizde biliyoruz. O sorumluluğu en iyi şekilde taşıyan üniversiteliler olacağız. Bugün amfide kantinde, yarın sokak da elimizde kalem, dilimizde birilerinin saltanatının altına dinamit olacak sözler ile yanı başınızdayız." ifadelerini kullanarak yazsını sonlandırmıştı.