Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, sosyal fayda alanında düzenlenen yarışmada...
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Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, sosyal fayda alanında düzenlenen yarışmada...

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Envy Awards RYD (Reklam Yaratıcıları Derneği) ve Marketing Türkiye iş birliği ile sosyal fayda iletişimi alanında düzenlenen yarışmada birincilik elde etti.

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, sosyal fayda alanında düzenlenen yarışmada...
22.06.2020 20:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:59

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Envy Awards RYD (Reklam Yaratıcıları Derneği) ve Marketing Türkiye iş birliği ile sosyal fayda iletişimi alanında düzenlenen yarışmada birincilik elde etti.

Trabzon Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, doğru balık tüketimi konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilk kez düzenlenen yarışmada Araştırma Görevlisi Bahadır Burak Solak'ın koordinatörlüğünde öğrencilerin hazırladığı "Olta" isimli filmle video kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldükleri ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, öğrencilerinin üniversite adına birincilik elde etmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Aşıkkutlu, yarışmada derece elde eden öğrenciler başta olmak üzere destek veren koordinatör Solak ile İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Taşdemir'i ve emeği geçen herkesi kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

İletişim Fakültesi Dekanı Taşdemir ise bu tarz sosyal fayda iletişimi alanında yapılan çalışmaları fakülte olarak desteklediklerini belirtti.

Taşdemir, öğrenci uygulama çalışmalarına her zaman önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yarışmaların neticesinde bu tarz güzel sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu bizi hem mutlu ediyor hem de motivasyonumuzu artırıyor. Doğru yolda olduğumuzu ödüllerle bir kez daha anlıyoruz. Öncelikle koordinatör hocamız Solak ile fakültemizin Reklam Atölyesi öğrencileri Serdar Demir ve Nurullah Orhan Cabri'yi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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