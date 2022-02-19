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Trabzon Üniversitesi açık erişimli yayın oranında üçüncü sırada yer aldı

AA, Tuğba Yardımcı - Güncel
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Trabzon Üniversitesi açık erişimli yayın oranında üçüncü sırada yer aldı

Trabzon Üniversitesinin, açık erişimli yayın oranında Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığı bildirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon Üniversitesinin, açık erişimli yayın oranında Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığı bildirildi.

Rektörlük açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından Türkiye'deki 193 üniversitenin genel değerlendirmesinin yapıldığı, "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2021"in yayınlandığı belirtildi.

Raporun hazırlanma kriterlerine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, "Açık erişim imkanı bulunan kurum adresli bilimsel yayın oranının 15 üniversitede yüzde 75 ve üzerinde olduğunun kaydedildiği rapora göre, Trabzon Üniversitesi yüzde 81,10 ile açık erişim imkanı bulunan kurum adresli bilimsel yayın oranı en yüksek üçüncü üniversite oldu." ifadelerine yer verildi.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Üniversite, Türkiye, Trabzon, Güncel, Haberler

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