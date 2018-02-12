Trabzon'un Yöresel Ürünleri Gastronomi Kenti Gaziantep'te

Trabzon yöresel ürünlerinin yer aldığı ve 3 yıldır yollarda olan tır, Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi. Tırda bulunan kemençe ve peynir çeşitleri bölge insanın yoğun ilgisini gördü.

Trabzon Kültür ve Turizm dernekleri tarafından oluşturulan tır 3 yıldır Türkiye'nin her yerini geziyor. Trabzon kentini ve kültürünün tanıtıldığı tırın son durağı ise Birleşmiş Milletler Kreatif Şehirler Ağı ve Gastrnomi Kenti olan Gaziantep oldu. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Demokrasi Meydanı yanında kurulan tırda bulunan ürünlere yoğun talep oldu. Çeçil peynir, kaşar peyniri, manda tereyağı, kemençe, çay, bordo mavi şallar, tulum peyniri, örgü çantalar, Trabzon tarhanası, kuymak, Trabzon hurması, dolma, sarma gibi gıdadan giyim ve hediyelik eşlalara kadar bir çok çeşit, görücüye çıktı. İsteyenlerin tadına bakıp, yakından görebildiği ürünler ücret karşılığında talep edenlere satıldı.

İslahiyeliler, tırda sergilenen ürünlerden özellikle kemençe ve peynir çeşitlerine yoğun ilgi gösterdi. - GAZİANTEP