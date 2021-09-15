'TRABZON'UN YEŞİL HİKÂYELERİ' KEŞFEDİLECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülen "Trabzon'un Hızlı Kazanım (Quick Win) Proje Fikirleri Çalıştayı" Trabzon'da yapıldı. Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü iş birliği ile gerçekleştirilen çalıştayda, Trabzon'un daha yeşil, sürdürülebilir, akıllı çevre konusunda örnek uygulama ve projelerin olduğu bir kent haline gelebilmesi için hayata geçirilebilecek proje fikirleri paylaşıldı.

YEREL PAYDAŞLARA İLHAM VERİYOR

Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü, Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen, Hollanda şehirlerinin en iyi uygulamalarını göstermeyi ve yerel paydaşlara şehirlerini yeşil ve yaşanabilir hale getirmeleri için ilham vererek, yereldeki yeşil hikayelerin keşfedilmesini ve duyurulmasını teşvik etmeyi amaçlayan ' Türkiye'nin Yeşil Hikayeleri' programını yürütüyor.

ORTAYA ÇIKAN PROJE FİKİRLERİ RAPORLANACAK

Trabzon'da gerçekleştirilen çalıştayda ortaya çıkan fikirler Novusens tarafından raporlanarak Trabzon Büyükşehir Belediyesine ve Hollanda Büyükelçiliğine sunulacak. Toplanan proje fikirleri öncelenip, bu proje fikirleri konusunda çalışan Hollandalı kurumlarla tanışılacak ve potansiyel iş birliği fırsatlarının araştırılması çalışmaları başlatılacak.

TARİH : 15. 09. 2021

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