Trabzon'un yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni otogar inşaat alanında çalışmaların hızla yükseldiğini bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilen ortak akıl toplantılarının ardından hayata geçirilen yeni otogar projesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Zaman zaman çalışmaları yerinde incelediğini aktaran Zorluoğlu, "Şehirlerarası Otobüs Terminali, son yıllarda Trabzon'un adeta kanayan yarası haline gelmiş önemli bir sorundu. Mevcut otogar ihtiyacı karşılayamaz hale gelmekle birlikte, görüntü olarak da Trabzon'a yakışmıyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, inşaatın radye temellerinin atıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mekanik binası tamamlandı. Ana binanın bodrum sığınakları ve 5 bin 500 metre temel imalatı yapıldı. Bunların yanı sıra dere kenarındaki güçlendirici ve önleyici istimlak perdelerinin yüzde 80'i tamamlandı. Çok kısa bir zamanda üst ana binalara başlanacak. Trabzon için çok önemli bir proje. İnşallah 2023 yılının mart ayında tamamlandığında modern, ihtiyacı karşılayacak ve şehrimize yakışır bir otogarı hayata geçireceğiz. Bu konuda hemşehrilerimiz de çalışmaların hızından memnuniyet duyduklarını belirterek, yeni otogarı sabırsızlıkla beklediklerini dile getiriyorlar."