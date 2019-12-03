Trabzon'un yaylalarında kaçak yapılan 8 bina yıkıldı
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki yaylalarda kaçak yapılan 8 binanın yıkıldığı bildirildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki yaylalarda kaçak yapılan 8 binanın yıkıldığı bildirildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesinde imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapılar için yıkım kararı verildiği belirtildi.
Karar üzerine ekiplerin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi yaylalarında 5, Dörtyol Mahallesi'ne bağlı Erikli Yaylası'nda 2 ve Bela Yaylası'nda da 1 kaçak yapının yıkıldığı kaydedildi.