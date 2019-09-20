Trabzon'un turizm merkezlerine ziyaretçi akını

20.09.2019 16:40

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı'nı 3 ayda 178 bin 192, Uzungöl'ü 8 ayda 3 milyona yakın turistin ziyaret ettiğini bildirdi.

Vali Ustaoğlu, valilik toplantı salonunda düzenlenen turizm değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kent açısından son derece başarılı bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi.

Şehir açısından büyük önem taşıyan turizm alanında güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Ustaoğlu, yerli ve yabancı turistlerin bulmak istedikleri hizmet standartlarını ve kaliteyi, her geçen yıl daha da yukarılara taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Turizm sektöründe önemli bir sorun yaşanmadığını ifade eden Ustaoğlu, bu alanda şikayetlerin önemli oranda azaldığını, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve turistlerin beklentilerinin karşılanması yönünde önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Ustaoğlu, 2019 yılının ilk 8 ayına ilişkin turizm rakamları hakkında şu bilgileri verdi:

"Sezon içerisinde turizmden yaklaşık 269 milyon dolar gelir elde edildi. 2018'in ilk 8 ayında Trabzon'a dış hatlardan 218 bin 737 turist giriş yaparken, 2019 yılında ilk 8 ayında ise Trabzon'a dış hatlardan 338 bin 585 turist giriş yapmış ve 2018'e oranla yüzde 55'lik bir artış görülmüştür. Yine 2018'in ilk 8 ayında Trabzon'a dış hatlardan 968 uçak, 2019'un ilk 8 ayında da ilimize dış hatlardan bin 326 uçak gelmiştir. Artış oranı yüzde 37'dir. Geçen yıl yabancı 5 hava yolu şirketi direk uçuşla Trabzon'a geldi, bu sayı bu yıl 8'e çıktı. 20 Ekim'e kadar direk seferler devam edecektir. 2018'in ilk 8 ayında iç hatlardan gelen yolcu sayısı 2 milyon 619 bin 939 iken, 2019'un ilk 8 ayında iç hatlardan gelen yolcu sayısında yüzde 12 oranında azalma yaşanarak bu rakam 2 milyon 301 bin 75'e gerilemiştir."

İç turizm konaklama sayısında da geçen yıla oranla yüzde 12 civarında azalma olduğuna işaret eden Ustaoğlu, turistlerin geceleme oranında ise yüzde 16 artış yaşandığını kaydetti.

Sümela Manastırı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ustaoğlu, restorasyon çalışmaları devam eden manastırı 2020 yılı turizm sezonuna yetiştirmeyi planladıklarını söyledi.

Ustaoğlu, "Kapalı olmasına rağmen Sümela Manastırı'nı 2018 yılında 295 bin kişi ziyaret etmişken, 2019 yılının haziran ayından itibaren Sümela Manastırı'nı 3 ayda toplamda 178 bin 192 kişi ziyaret etmiştir. Sümela bizim önemli bir değerimiz, kültür ve turizm açısından da çok önemli bir alan. Hedefimiz burayı 2020 yılının turizm sezonunda turizme açmaktır." dedi.

Uzungöl'ü 3 milyon kişi ziyaret etti

Kentin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'ün de yoğun turist çektiğine dikkati çeken Ustaoğlu, plaka tanıma sistemi kameraları kayıtlarına göre 8 ayda 792 bin 405 araç girişi olan Uzungöl'ü yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Ustaoğlu, 8 aylık verilere göre yabancı turistlerden elde edilen tahmini günlük harcama tutarının yaklaşık 150 dolar olduğunu, sezon içerisinde turizmden 269 milyon 467 bin dolar gelir elde edildiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, sektör temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA