Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış
Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
02.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:50
Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçedeki şiddetli yağışlar sonrasında Yeniay Mahallesi Baştımar Mevkii'nde meydana gelen selde yol geçişe kapanırken, yörede mahsur kalan 21 kişi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çabaları ile kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.
Şiddetli yağışlar sonrası yörede ulaşımda aksamalar olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.
(İHA)
Kaynak: İHA