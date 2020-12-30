Trabzon'un neyi meşhur? Trabzon'un meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Trabzon'un nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Trabzon'un nesi meşhur, neyi meşhur? Trabzon'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Trabzon'un en meşhur içecekleri nelerdir? Trabzon'un en meşhur yemekleri, Trabzon'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Trabzon'un neyi meşhurdur, Trabzon'un nesi meşhur? Trabzon'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?

TRABZON'UN NEYİ MEŞHUR?

Trabzon ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hamsi Çorbası

Akçaabat Köftesi

Hurmalı Tart

Kukuca

Kefal Ekşilisi

Palamut Dolması

Kuymak

Karalahana Sarması

Tomara Kızartması

Gongoş Sarması

Hodan Böreği

Pepeçura

Hamsi Tava

Pırasa Tavası

Laz Böreği

Laz Helvası

Peynirli Trabzon Pidesi

Pazılı Kaygana

Hamsili Pilav

Fasulye Turşusu

Guliya

Hamsiköy Sütlacı

Trabzon'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.