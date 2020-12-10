Trabzon'un kalabalık cadde ve sokağına HES kodu ile giriliyor
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Trabzon'un kalabalık cadde ve sokağına HES kodu ile giriliyor

10.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:36
Trabzon'un kalabalık cadde ve sokağına HES kodu ile giriliyor

TRABZON'un kalabalık cadde ve sokağı kapatılarak 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu ile giriş uygulaması başlatıldı.

TRABZON'un kalabalık cadde ve sokağı kapatılarak 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu ile giriş uygulaması başlatıldı. Cadde ve sokağa girmek isteyenler, HES kodu sorgulaması yapıldıktan sonra içeriye alınıyor.

Trabzon'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kentin Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi kapatılarak HES kodu ile giriş uygulaması başlatıldı. Bu cadde ve sokaklara girmek isteyenler HES kodu sorgulaması yapıldıktan sonra alınıyor. Polis ekiplerince cadde ve sokakların giriş ve çıkışlarına yayalar için denetim noktaları oluşturuldu. Bariyer yerleştirilen noktalarda denetim yapan polisler, HES kodu bulunmayan vatandaşların geçişine izin vermedi. Ekipler, bazı vatandaşların HES kodu oluşturmasına yardımcı oldu.

Uygulamanın insanlara güven verdiğini söyleyen Erol Çapkın, "Uygulama çok iyi oldu. Kişilerin temaslı olup olmadıkları tespit ediliyor. Bu bağlamda da insanların daha güvende olmaları sağlanıyor" diye konuştu.

Fatma Çapkın ise "Çok güzel bir uygulama yapılıyor. Sağlık çalışanıyım. Gerçekten hayat eve sığar. Neler çekildiğini görüyoruz. Güzel bir uygulama, umarım işe yarar" dedi.


Trabzon'un kalabalık cadde ve sokağına HES kodu ile giriliyor
Trabzon'un kalabalık cadde ve sokağına HES kodu ile giriliyor
Trabzon'un kalabalık cadde ve sokağına HES kodu ile giriliyor
Trabzon'un kalabalık cadde ve sokağına HES kodu ile giriliyor
Trabzon'un kalabalık cadde ve sokağına HES kodu ile giriliyor
Trabzon'un kalabalık cadde ve sokağına HES kodu ile giriliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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