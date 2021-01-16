Trabzon'un içme suyu hattı yenileme çalışmaları devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce devam eden çalışmalar kapsamında 2020 yılında Trabzon-Samsun arasındaki mesafeden fazla içme suyu hattı döşendiği belirtildi.

Kentin genelinde içme suyu sorunlarını ortadan kaldırmak ve herkese sağlıklı su temin edilmesini sağlamak adına başlatılan çalışmalar kapsamında Ortahisar'da 565 kilometre içme suyu, 120 kilometre kanalizasyon ve 70 kilometre yağmur suyu hattı imal edilecek.

TİSKİ, 2020 yılında toplam yatırım bedeli 645 milyon lira olan 11 projenin yapımına başlayarak toplamda 354 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Ayrıca, 70 bin 687 su arızası, 3 bin 458 kanalizasyon arızası, 13 bin 81 kanalizasyon tıkanıklığına müdahale edildi. 7 bin 722 vidanjör, 6 bin 687 su tankeri, 10 bin 150 metre kanalizasyon hattı imalatı, 158 bin 887 metrekare asfalt tamiratı, 6 bin 696 metreküp beton, 3 bin 334 metrekare kilitli parke imalatı ve 1046 içme suyu deposu temizliği de yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik