Trabzon Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi'nde meydan bölgesi çalışmaları başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Trabzon Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi'nin Meydan bölgesi çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15,5 milyon avro bütçeyle toplam 47 mahalle ve 565 kilometrelik alanı kapsayan projenin kent meydanı bölgesi çalışmalarına başlandı.

İlk etapta Yavuz Selim Bulvarı boyunca yapılacak çalışmalar kapsamında nisan ayı sonuna kadar Cumhuriyet Caddesi, Çarşı ve Kemerkaya mahalleleri, Uzun Sokak ile Kahramanmaraş Caddesi'nin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı yenilenecek.

Trabzon Barosu önünden başlayan ve Hacıkasım kavşağına kadar olan bölüm, Akçaabat istikametine doğru trafiğe kapatıldı. 15 gün boyunca trafiğe kapalı olacak yolda ulaşım, Yomra istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak.

Proje kapsamındaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz aylarda Beşirli ve Kalkınma'dan start verdiğimiz çalışmalara Meydan bölgesini de dahil ettik.15 gün sürmesi beklenen çalışmalar kapsamında ilk etapta Yavuz Selim Bulvarı üzerinde bulunan Trabzon Barosu önünden başlayan ve Hacıkasım kavşağına kadar olan bölüm, Tabakhane Camisi'nin olduğu yere kadar Akçaabat istikametine doğru 19 Aralık'a kadar trafiğe kapalı olacak. Ulaşım, Yomra istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak. Bu konuda Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza bağlı trafik ekiplerimiz, uyarı levhalarını gerekli bölgelere yerleştirerek ulaşımın aksamaması için görev başında olacak. Tüm vatandaşlarımızdan, şehrimize sağlam bir altyapı sağlamak adına yürütülen çalışmalar boyunca sabır ve anlayış rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik